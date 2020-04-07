В Японии решили прекратить демонстрацию олимпийского огня из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Организаторы Олимпийских игр в Токио решили прекратить демонстрацию олимпийского огня в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса нового типа Covid-19 в стране, сообщают японские СМИ.
"Изначально мы хотели, чтобы огонь был выставлен на показ до конца апреля. Однако в связи с развитием ситуации мы решили прекратить эту демонстрацию", - сказал представитель оргкомитета Токио-2020.
Олимпийский огонь был выставлен на публичное обозрение в префектуре Фукусима. Доступ к олимпийскому огн. регулировали, чтобы избегать скопления людей. Фукусима была выбрана одним из мест для этапа эстафеты олимпийского огня в качестве символа восстановления после событий 2011 года, когда произошла авария на АЭС "Фукусима-1".
На территорию Японии, которая должна была в этом году принять Олимпийские игры, огонь доставили из Греции 20 марта.
Однако, отмечают местные СМИ, пока непонятно, где будет теперь размещен олимпийский огонь. Организаторы о своих планах сообщать не стали.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио, из-за ситуации с коронавирусом.
По последним данным, общее количество случаев COVID-19 в Японии составляет 4819. Скончались 108 человек, выздоровели 1211.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитеты согласовали новые даты проведения Игр в 2021 года. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.
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