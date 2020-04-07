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Дальнее зарубежье 07.04.2020 22:45

В Японии решили прекратить демонстрацию олимпийского огня из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Организаторы Олимпийских игр в Токио решили прекратить демонстрацию олимпийского огня в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса нового типа Covid-19 в стране, сообщают японские СМИ.

"Изначально мы хотели, чтобы огонь был выставлен на показ до конца апреля. Однако в связи с развитием ситуации мы решили прекратить эту демонстрацию", - сказал представитель оргкомитета Токио-2020.

Олимпийский огонь был выставлен на публичное обозрение в префектуре Фукусима. Доступ к олимпийскому огн. регулировали, чтобы избегать скопления людей. Фукусима была выбрана одним из мест для этапа эстафеты олимпийского огня в качестве символа восстановления после событий 2011 года, когда произошла авария на АЭС "Фукусима-1".

На территорию Японии, которая должна была в этом году принять Олимпийские игры, огонь доставили из Греции 20 марта.

Однако, отмечают местные СМИ, пока непонятно, где будет теперь размещен олимпийский огонь. Организаторы о своих планах сообщать не стали.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио, из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, общее количество случаев COVID-19 в Японии составляет 4819. Скончались 108 человек, выздоровели 1211.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитеты согласовали новые даты проведения Игр в 2021 года. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ОГОНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]