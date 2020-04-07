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07.04.2020 19:45

США не будут «халявить» со снижением нефтедобычи, она уже падает - глава Continental Resources

Добыча нефти в США уже снижается из-за падения цен на нефть, США не будут "халявить" со снижением нефтедобычи, если Россия и Саудовская Аравия примут участие в согласованном сокращении, впрочем, нужно расследовать их поведение на предмет демпинга, заявил в интервью Financial Times исполнительный директор Continental ResourcesГарольд Хамм (Harold Hamm).

Издание отмечает, что Хамм, чья компания занимается добычей сланцевой нефти в США, имеет тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, а также присутствовал на встрече президента с американскими нефтяными компаниями.

По его словам, американские производители уже взвалили на себя часть бремени по сокращению добычи нефти, в то время как Белый дом призывает Саудовскую Аравию и Россию разрешить проблему избыточного предложения на мировом рынке, снизив свое производство.

Хамм заявил, что президент США звонил ему два или три раза в неделю, чтобы обсудить состояние американской нефтяной промышленности, которое было подорвано ценой нефти ниже $30 за баррель.

По словам Хамма, Continental и другие американские компании теперь вынуждены значительно сокращать добычу, поскольку резервуары для хранения заполняются из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. "Все здесь сокращают производство", - сказал он, отметив, что компания CVR Energy, владеющая НПЗ, прислала Continental заявление о немедленном сокращении своего производства в Оклахоме на 25%.

В штате Оклахома, где работает Continental, группа местных производителей призвала Корпоративную комиссию Оклахомы, которая может регулировать добычу нефти в штате, ограничить производство. Регулятор Техаса также предполагает, что может ввести меры по контролю объемов добычи.

FT отмечает, что, когда Россия и Саудовская Аравия с другими партнерами сократили добычу в 2016 году, это стимулировало производителей в США увеличить инвестиции в рост добычи до 13 млн б/с - самого большого уровня в мире.

На вопрос, будут ли американские производители сланца и в этот раз "халявщиками", если другие страны согласятся сократить добычу, Хамм ответил: "Нет. Я могу ответить на это очень решительно, нет".

Глава Continental отметил, что присутствовал на встрече Трампа с представителями отрасли (в минувшую пятницу - ИФ). Как он понял, Саудовская Аравия и Россия "пообещали президенту" снизить производство вместе на 10 млн б/с, пишет издание, замечая, что вряд ли такие сокращения возможны.

В прошлом месяце Continental сообщила, что ее добыча снизится по сравнению с предыдущим годом на 5% из-за сокращения инвестиций в два раза по сравнению с первоначальным планом в $2,65 млрд.

Хамм призвал к расследованию незаконного демпинга и манипулирования рынком со стороны иностранных поставщиков нефти. По его словам, если Саудовская Аравия и Россия не выполнят свои предполагаемые обязательства по сокращению добычи, новые американские тарифы на импорт нефти будут "абсолютно необходимы".

Глава Американского института нефти Майк Соммерс, также присутствовал на встрече с президентом и сказал, что идея согласованного сокращения добычи США с другими производителями не была темой беседы, отмечает издание. "Ряд членов моей ассоциации и другие участники встречи размышляли над тем, как совершение одних действий, которые помогут добывающей отрасли, могут принести огромный вред другим звеньям цепочки, как например, нефтепереработчикам", - сказал Соммерс.

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Тэги: США, НЕФТЕДОБЫЧА, СИТУАЦИЯ


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