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Социум 07.04.2020 19:32

Соцвыплаты на период пандемии можно будет получать через банкоматы без банковских комиссий

Комиссия при снятии социальных выплат из банкоматов в период карантинного режима не будет взиматься, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

«В рамках совместного решения Минтруда, Центробанка и Ассоциации банков Азербайджана в период карантинного режима во время снятия соцвыплат с банкоматов банковская комиссия не будет взиматься», - сказал Бабаев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, у Минтруда достаточно средств для осуществления социальных выплат населению.

«В прошлом году в результате выявления лиц, получавших поддельные пенсии и пособия по инвалидности, был создан резерв в размере 200 млн манатов. Этот резерв будет направлен на обеспечение устойчивости социальных выплат в этом году. В марте более 500 млн манатов было выплачено свыше 2,3 млн гражданам за счет средств Госфонда соцзащиты. Также будет и в апреле", - отметил министр.

Бабаев добавил, что из этих 2,3 млн человек 700 тыс. граждан – лица старше 65 лет.

Х.Насирзаде

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Тэги: СОЦВЫПЛАТЫ, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]