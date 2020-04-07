Соцвыплаты на период пандемии можно будет получать через банкоматы без банковских комиссий

Комиссия при снятии социальных выплат из банкоматов в период карантинного режима не будет взиматься, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

«В рамках совместного решения Минтруда, Центробанка и Ассоциации банков Азербайджана в период карантинного режима во время снятия соцвыплат с банкоматов банковская комиссия не будет взиматься», - сказал Бабаев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, у Минтруда достаточно средств для осуществления социальных выплат населению.

«В прошлом году в результате выявления лиц, получавших поддельные пенсии и пособия по инвалидности, был создан резерв в размере 200 млн манатов. Этот резерв будет направлен на обеспечение устойчивости социальных выплат в этом году. В марте более 500 млн манатов было выплачено свыше 2,3 млн гражданам за счет средств Госфонда соцзащиты. Также будет и в апреле", - отметил министр.

Бабаев добавил, что из этих 2,3 млн человек 700 тыс. граждан – лица старше 65 лет.

Х.Насирзаде