В Великобритании за сутки зафиксировали более 800 смертей от коронавируса

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 854 человека, сообщает во вторник газета The Guardian.
Это обобщенные данные, поступившие из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В Англии за сутки скончались 758 человек, в Шотландии - 74 человека, в Уэльсе - 19 человек, в Северной Ирландии - трое.
Накануне министерство здравоохранения Великобритании сообщало, что в общей сложности с начала эпидемии в стране умерли 5 373 человека.
Данные на вторник британский Минздрав пока не сообщал, обычно они несколько отличаются от суммарных данных по Шотландии, Англии, Северной Ирландии и Уэльсу из-за разных методик подсчета.
Положительные анализы на коронавирус по состоянию на понедельник сдали 51 608 жителей Великобритании.
США не будут «халявить» со снижением нефтедобычи, она уже падает - глава Continental Resources
Грузия закрывает на две недели таможенные пункты пропуска на границе с Азербайджаном
CША ожидают цену Brent в 2020г в $33/барр., в 2021г - рост до $46/барр
США понизили прогноз добычи нефти в стране в 2020г до 11,8 млн б/с, в 2021г - до 11,1 млн б/с
EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.
МЭБ даст рекомендации по тестированию животных на COVID-19
Соцвыплаты на период пандемии можно будет получать через банкоматы без банковских комиссий
Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост, так и не проведя ни одного брифинга для прессы
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Клиенты Банка Республика смогут совершать платежи с помощью смартфона
Nar начал предоставлять абонентам выездные услуги в поддержку мер борьбы с коронавирусом
Пользователи приложения «Mobil Şöbə» смогут внести свой вклад в борьбу с коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог