Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8398 RUR   0.0224 GBR   2.0873 TRY   0.251

Цена на нефть

06.04   $/bbl WTI 26.08 -2.26 Brent 33.05 -1.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.04.2020 19:33

В Великобритании за сутки зафиксировали более 800 смертей от коронавируса

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 854 человека, сообщает во вторник газета The Guardian.

Это обобщенные данные, поступившие из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В Англии за сутки скончались 758 человек, в Шотландии - 74 человека, в Уэльсе - 19 человек, в Северной Ирландии - трое.

Накануне министерство здравоохранения Великобритании сообщало, что в общей сложности с начала эпидемии в стране умерли 5 373 человека.

Данные на вторник британский Минздрав пока не сообщал, обычно они несколько отличаются от суммарных данных по Шотландии, Англии, Северной Ирландии и Уэльсу из-за разных методик подсчета.

Положительные анализы на коронавирус по состоянию на понедельник сдали 51 608 жителей Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Елизавета II напомнила британцам о самодисциплине во время пандемии коронавируса Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании приближается к 5 тысячам Британцы проигнорировали призывы премьера оставаться дома из-за коронавируса и вышли на пикники Британский премьер предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]