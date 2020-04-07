Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8398 RUR   0.0224 GBR   2.0873 TRY   0.251

Цена на нефть

06.04   $/bbl WTI 26.08 -2.26 Brent 33.05 -1.06

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 07.04.2020 19:57

Катар разместил три транша евробондов на $10 млрд при спросе свыше $44 млрд

Катар во вторник разместил сразу три транша евробондов на общую сумму $10 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

При этом Минфину страны удалось собрать внушительную книгу заявок, несмотря на волатильность рынков - спрос на еврооблигации страны превысил $44 млрд.

В ходе сделки были размещены долговые бумаги с погашением в 2025 году на $2 млрд, с погашением в 2030 году на $3 млрд и с погашением в 2050 году на $5 млрд.

Премия к US Treasuries евробондов-2025 составила 300 базисных пунктов (б.п.), евробондов-2030 - 305 б.п. Доходность выпуска-2050 равна 4,4% годовых.

Среди организаторов сделки Barclays, Credit Agricole, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, UBS.

Катар - один из крупнейших заемщиков в регионе. Так, в 2018 году страна привлекла сразу $12 млрд от сделки по размещению евробондов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАР, ЕВРОБОНДЫ, ИТОГИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]