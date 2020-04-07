Катар разместил три транша евробондов на $10 млрд при спросе свыше $44 млрд

Катар во вторник разместил сразу три транша евробондов на общую сумму $10 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

При этом Минфину страны удалось собрать внушительную книгу заявок, несмотря на волатильность рынков - спрос на еврооблигации страны превысил $44 млрд.

В ходе сделки были размещены долговые бумаги с погашением в 2025 году на $2 млрд, с погашением в 2030 году на $3 млрд и с погашением в 2050 году на $5 млрд.

Премия к US Treasuries евробондов-2025 составила 300 базисных пунктов (б.п.), евробондов-2030 - 305 б.п. Доходность выпуска-2050 равна 4,4% годовых.

Среди организаторов сделки Barclays, Credit Agricole, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, UBS.

Катар - один из крупнейших заемщиков в регионе. Так, в 2018 году страна привлекла сразу $12 млрд от сделки по размещению евробондов.