В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончался 731 человек, это наибольший суточный прирост смертей с начала пандемии COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.
"Это самый значительной суточный прирост", - сказал Куомо.
Число умерших в штате Нью-Йорк растет с 4 апреля.
В городе Нью-Йорк от коронавируса скончалось уже 3 202 человека, сообщает агентство Associated Press. Оно отмечает, что, таким образом, теперь число жертв коронавируса превысило число погибших в Нью-Йорке в результате терактов 11 сентября 2001 года, отмечает агентство. Тогда в результате атаки на здания Всемирного торгового центра погибли 2 753 человека, всего жертвами терактов 11 сентября стали 2 977 человек.
В общей сложности в США умерли 11 830 человек, заболевших коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса. Положительный анализ на COVID-19 сдали 378 289 жителей США.
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