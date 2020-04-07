Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8398 RUR   0.0224 GBR   2.0873 TRY   0.251

Цена на нефть

06.04   $/bbl WTI 26.08 -2.26 Brent 33.05 -1.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.04.2020 20:26

В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончался 731 человек, это наибольший суточный прирост смертей с начала пандемии COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

"Это самый значительной суточный прирост", - сказал Куомо.

Число умерших в штате Нью-Йорк растет с 4 апреля.

В городе Нью-Йорк от коронавируса скончалось уже 3 202 человека, сообщает агентство Associated Press. Оно отмечает, что, таким образом, теперь число жертв коронавируса превысило число погибших в Нью-Йорке в результате терактов 11 сентября 2001 года, отмечает агентство. Тогда в результате атаки на здания Всемирного торгового центра погибли 2 753 человека, всего жертвами терактов 11 сентября стали 2 977 человек.

В общей сложности в США умерли 11 830 человек, заболевших коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса. Положительный анализ на COVID-19 сдали 378 289 жителей США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЬЮ/ЙОРК, КОРОНАВИРУС, СМЕРТИ


Похожие новости


В штате Нью-Йорк число заболевших COVID-19 составляет более 65 тыс. человек В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса В штате Нью-Йорк зафиксированы 11 новых случаев заражением COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]