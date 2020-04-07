Президент США может открыть экономику в непострадавших от вируса регионах - Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил, что президент страны Дональд Трамп планирует открыть экономику в тех регионах страны, которые не пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.
"Я знаю, что президент очень внимательно смотрит на то, как мы можем открыть какие-то части экономики", - сказал Мнучин в интервью Fox Business Network.
В некоторых местах, таких как Нью-Йорк, наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. "Есть другие части, где это не так", - отметил министр.
Трамп "встречается с рабочей группой и медицинскими работниками и ежедневно делает посты об этом", - добавил он.
Между тем экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу по-прежнему считает, что "в ближайшие четыре-восемь недель мы сможем вновь открыть экономику" и что "сила вируса будет существенно ослаблена". Об этом он заявил в интервью Politico во вторник.
Трамп на пресс-конференции в Белом доме в субботу говорил, что США должны стремиться к быстрому возобновлению работы в нормальном режиме, чтобы ограничить потери от COVID-19.
"Я часто говорю, что "лечение" не должно быть более разрушительным, чем сама болезнь", - сказал он. "Мы должны возобновить работу страны", - добавил Трамп, пояснив, что это должно произойти в недалеком будущем.
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