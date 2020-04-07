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ТЭК 07.04.2020 20:45

EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), "несмотря на недавние сообщения о созыве внеочередной встречи стран ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, пока соглашения не достигнуто, не ожидает его возобновления в прогнозируемый период", пишет ведомство в ежемесячном отчете.

"Если в конечном итоге соглашение будет заключено, этот прогноз будет включен в следующую версию", - говорится в сообщении.

EIA предполагает, что Саудовская Аравия выведет свою нефтедобычу почти на полную мощность во втором квартале 2020 года и будет держать ее выше недавно достигнутых уровней, чтобы вернуть свою долю на рынке, поскольку производители с более высокой себестоимостью повсеместно снижают добычу.


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ОПЕК, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]