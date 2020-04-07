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ТЭК 07.04.2020 20:54

США понизили прогноз добычи нефти в стране в 2020г до 11,8 млн б/с, в 2021г - до 11,1 млн б/с

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом, до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.

"Как правило, изменения цен влияют на производство нефти примерно с шестимесячным лагом. Однако текущие рыночные условия в сочетании с пандемией COVID-19, вероятно, уменьшат это отставание, поскольку многие производители уже объявили о планах по сокращению капитальных затрат и уровня бурения", - отмечает EIA.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]