CША ожидают цену Brent в 2020г в $33/барр., в 2021г - рост до $46/барр

Средняя цена нефти Brent в 2020 году составит $33 за баррель по сравнению с мартовским прогнозом в $43 за баррель, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
EIA ожидает, что во втором квартале цены будут в среднем составлять $23 за баррель, а затем увеличатся до $30 за баррель во второй половине года.
По оценкам EIA, в 2021 году средние цены на Brent вырастут до $46 за баррель, что на $10 меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Возврат к сокращению мировых запасов в следующем году простимулирует повышение цен.
EIA ожидает, что значительное снижение потребления топлива будет вызвано мерами по локализации COVID-19 и вызванным эпидемией экономическим сбоем - это повлияет на деятельность НПЗ в США и, следовательно, на спрос на нефть. Тем не менее, поставки нефти, по прогнозу EIA, в краткосрочной перспективе увеличатся в результате приостановки договоренностей среди стран ОПЕК+ по сокращению добычи.
EIA предполагает, что эти два фактора будут держать мировые цены на нефть на уровне многолетних минимумах в течение первой половины 2020 года. "В течение всего 2020 года ожидается только постепенный рост цен на нефть, поскольку эти факторы сохранятся, что может привести к рекордным уровням мировых запасов нефти в первой половине 2020 года", - отмечает управление.
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