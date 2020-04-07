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Дальнее зарубежье 07.04.2020 21:44

В Италии видят признаки улучшения ситуации с коронавирусом

В Италии за сутки выявили 3039 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают во вторник в управлении гражданской обороны страны.

Кроме того, за этот период врачи зафиксировали 604 летальных исхода.

Таким образом, количество заражений за сутки увеличилось всего на 2,3%, а число смертей - на 3,6%. Это подтверждает наблюдаемую уже несколько дней тенденцию к смягчению кризиса.

В общей сложности, в стране уже выявили более 135 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 17 тыс. пациентов умерли.

Полностью курс лечения завершили свыше 24 тыс. человек. В настоящее время 3792 человека остаются в отделениях интенсивной терапии итальянских больниц. Днем ранее их было 3898. В управлении гражданской обороны подчеркивают, что это - хорошие новости, так как тяжелобольных пациентов - все меньше, и это снижает нагрузку на медиков.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]