В Италии видят признаки улучшения ситуации с коронавирусом

В Италии за сутки выявили 3039 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают во вторник в управлении гражданской обороны страны.
Кроме того, за этот период врачи зафиксировали 604 летальных исхода.
Таким образом, количество заражений за сутки увеличилось всего на 2,3%, а число смертей - на 3,6%. Это подтверждает наблюдаемую уже несколько дней тенденцию к смягчению кризиса.
В общей сложности, в стране уже выявили более 135 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 17 тыс. пациентов умерли.
Полностью курс лечения завершили свыше 24 тыс. человек. В настоящее время 3792 человека остаются в отделениях интенсивной терапии итальянских больниц. Днем ранее их было 3898. В управлении гражданской обороны подчеркивают, что это - хорошие новости, так как тяжелобольных пациентов - все меньше, и это снижает нагрузку на медиков.
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