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СНГ 07.04.2020 21:58

До пика заболеваемости коронавирусом в РФ еще 10-14 дней - глава ФМБА Скворцова

Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне, об этом в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) собщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону - то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду", - отметила Скворцова.

По ее словам, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.

"На плато мы будем до первой декады июня - до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса", - добавила она.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]