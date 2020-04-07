До пика заболеваемости коронавирусом в РФ еще 10-14 дней - глава ФМБА Скворцова

Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне, об этом в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) собщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону - то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду", - отметила Скворцова.
По ее словам, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.
"На плато мы будем до первой декады июня - до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса", - добавила она.
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