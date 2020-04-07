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ТЭК 07.04.2020 22:02

США открыли стратегические хранилища нефти для своих производителей, планируют заполнить доверху - Минэнерго

США открыли стратегические хранилища нефти, сделав их доступными для своих производителей, пишет министр энергетики страны Дэн Бруйетт.

Ранее о такой возможности президент США Дональд Трамп сообщил представителям нефтяных компаний: "мы работаем над созданием объемов в стратегическом резерве нефти для того, чтобы американские производители могли складировать там излишки, которые они смогут продать позже".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ХРАНИЛИЩА, НЕФТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]