США открыли стратегические хранилища нефти для своих производителей, планируют заполнить доверху - Минэнерго

США открыли стратегические хранилища нефти, сделав их доступными для своих производителей, пишет министр энергетики страны Дэн Бруйетт.

Ранее о такой возможности президент США Дональд Трамп сообщил представителям нефтяных компаний: "мы работаем над созданием объемов в стратегическом резерве нефти для того, чтобы американские производители могли складировать там излишки, которые они смогут продать позже".