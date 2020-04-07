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Дальнее зарубежье 07.04.2020 22:15

В Чехии продлевают до 30 апреля режим ЧС из-за коронавируса

Парламент Чехии одобрил продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 30 апреля в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Правительство просило продлить действие этих мер до 11 мая, однако парламентарии проголосовали за более короткий срок.

В Чехии кабинет министров имеет право объявлять режим ЧС только на 30 дней - об этой мере было объявлено 12 марта. Для продления его действия необходимо одобрение парламента.

В рамках режима ЧС правительство получает право вводить дополнительные ограничительные меры. В Чехии закрыты бары, многие магазины, ограничена возможность перемещения жителей.

По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано почти 5 тыс. случаев заболевания, 88 человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧС, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]