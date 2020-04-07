В Чехии продлевают до 30 апреля режим ЧС из-за коронавируса

Парламент Чехии одобрил продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 30 апреля в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщают европейские СМИ.
Правительство просило продлить действие этих мер до 11 мая, однако парламентарии проголосовали за более короткий срок.
В Чехии кабинет министров имеет право объявлять режим ЧС только на 30 дней - об этой мере было объявлено 12 марта. Для продления его действия необходимо одобрение парламента.
В рамках режима ЧС правительство получает право вводить дополнительные ограничительные меры. В Чехии закрыты бары, многие магазины, ограничена возможность перемещения жителей.
По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано почти 5 тыс. случаев заболевания, 88 человек скончались.
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