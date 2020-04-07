В администрации Трампа снизили прогноз летальных исходов от заболевания коронавирусом

В администрации президента США Дональда Трампа полагают, что число смертей в стране от коронавируса COVID-19 будет меньше, чем прогнозировали ранее, благодаря мерам по социальному дистанцированию, пишет во вторник Politico со ссылкой на директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Редфилда.
"Мы видим, что большая часть американской общественности серьезно относится к рекомендациям по социальному дистанцированию. Я думаю, что благодаря этому мы увидим гораздо более низкие цифры по смертности, чем те, которые прогнозировались ранее", - заявил он в интервью одной из радиостанций Аризоны.
На прошлой неделе в администрации США заявили, что при неблагоприятном развитии событий от COVID-19 могут скончаться от 100 тыс. до 240 тыс. жителей США.
С оценкой Редфилда согласен главный врач страны, генеральный хирург Джером Адамс.
"Я чувствую гораздо больший оптимизм, потому что я вижу проводимую в стране работу по смягчению последствий", - заявил он в передаче "Доброе утро, Америка" на канале ABC во вторник.
В США выявлено свыше 388 тыс. заражений коронавирусом, скончались свыше 12,3 тыс. человек. Страна лидирует среди других по количеству зарегистрированных заражений.
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