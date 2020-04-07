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Спорт 07.04.2020 23:36

Гран-при Канады Формулы-1 перенесен на неопределенный срок

Организаторы Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о переносе этапа на неопределенный срок.

Причина - пандемия коронавируса.

"На данный момент крайне важно, чтобы все наши силы были объединены для преодоления COVID-19. Мы будем приветствовать вас с распростертыми объятиями на трассе имени Жиль-Вильнева, как только это будет безопасно", - сказал промоутер Гран-при Канады Франсуа Дюмонтье, слова которого приводит сайт канадского этапа "Формулы-1".

Гран-при Канады должен был пройти с 12 по 14 июня. В связи с отменой и переносом всех предыдущих этапов "Формулы-1" в нынешнем сезоне, гонка в Канаде могла открыть чемпионат-2020.

Всего же в календаре на сезон изначально был запланирован 21 этап

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Тэги: КАНАДА, АВТОСПОРТ, ЭТАП, ПЕРЕНОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]