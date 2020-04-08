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СНГ 08.04.2020 12:03

Назарбаев призвал казахстанцев в условиях распространения коронавируса к выдержке и хладнокровию

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем и призвал соотечественников к выдержке и хладнокровию.

"В годы независимости, в самые трудные и критические моменты жизни нашей страны, я всегда открыто обсуждал с соотечественниками любые проблемы, делился своими мыслями с родным народом. Сейчас, когда многие государства мира переживают тревожное время, а здоровье нашей нации подверглось серьезной опасности, я призываю сограждан к выдержке и хладнокровию и обращаюсь к казахстанцам с пожеланиями добра и благополучия", - написал Назарбаев в своей статье "Когда мы едины - мы непобедимы", опубликованной в среду на сайте первого президента.

Он отметил, что среди всех государств мира Казахстан одним из первых включился в борьбу с пандемией: была проведена система предупредительных мероприятий, соответствующие государственные органы прошли специальную подготовку, был изучен ход развития и распространения пандемии в зарубежных странах.

"В результате мы в меру своих возможностей поставили заслоны на ее пути, ситуация с коронавирусом взята под круглосуточный контроль. Для стабилизации положения сделано немало, и эта работа продолжается. Нам нужно оказать всенародную и повсеместную поддержку всем этим благим мерам", - сказал Назарбаев.

"Конечно, ситуация сложилась непростая. Это несчастье, которое тяжким бременем ложится на плечи всех государств мира. Но мы непременно одолеем эту беду - благодаря стойкости нашего народа, его твердой воле и несокрушимой вере в свои силы, которые всегда приходят на помощь в час суровых испытаний. Для этого у нас имеется все: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия. Поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и панику", - отметил первый президент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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