Снятие транспортной блокады китайского Уханя не означает полной победы над коронавирусом - глава Госкомздрава КНР

Во вторник возобновилось транспортное сообщение с административным центром китайской провинции Хубэй городом Уханем, который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19.
Запрет на въезд и выезд всех видов транспорта был введен 76 суток назад после того, как инфекция стала распространяться сначала в масштабах провинции, а затем по стране. Он был снят решением правительства страны после того, как в Ухане и Хубэе число вновь подтвержденных случаев заболевания и смертности было сведено практически к нулю.
В то же время, председатель Государственного комитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй предупредил, что снятие блокады не означает полной победы над инфекцией.
"8 апреля не является днем окончательной победы над эпидемией, снятие блокады не означает полного освобождения, а отсутствие новых случаев заражения не означает полное отсутствие рисков", - заявил он на совещании в ведомстве.
По словам чиновника, "надо трезво оценивать, что значительно увеличились риски завозных случаев заболевания", активизация контактов населения Уханя по мере восстановления экономической и общественной деятельности также добавляет опасности новых случаев инфицирования. Все это требует не ослаблять бдительность и продолжать жестко контролировать ситуацию.
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