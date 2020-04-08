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СНГ 08.04.2020 12:35

Число выявленных заражений коронавирусом в Узбекистане достигло 534

В Узбекистане к утру среды количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 534, сообщает Минздрав республики.

"К 10:00 утра (09:00) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 534", - говорится в сообщении.

Накануне вечером сообщалось о 520 инфицированных. По данным Минздрава, на карантине находятся более 100 тыс. человек, в том числе более 23 тыс. - на стационаре, выздоровели 30 пациентов, зафиксировано два летальных исхода.

Ранее руководитель госинспекции санитарно-эпидемиологического контроля при правительстве Нурмат Отабеков сообщил, что в основном новые инфицированные выявляются среди тех, кто был в контакте с ранее заболевшими и находился на карантине.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]