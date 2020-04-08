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Дальнее зарубежье 08.04.2020 12:46

В США число жертв COVID-19 превысило 12 тыс. - университет Хопкинса

В США после заражения коронавирусной инфекцией нового типа скончалось уже более 12 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно его подсчетам, на территории США с начала вспышки зарегистрировано 12 тыс. 021 летальных случая. Наибольшее число жертв - в штате Нью-Йорк.

В общей сложности за время эпидемии в США уже выздоровели более 20 тыс. человек, заразившихся коронавирусом COVID-19.

Кроме того, согласно данным университета, с начала эпидемии выявлено более 380 тыс. случаев заражения. США занимают первое место в мире по этому показателю.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]