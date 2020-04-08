Пять пациентов с коронавирусом умерли в РФ за сутки, общее число смертей выросло до 63 - штаб

Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб.

"За сутки умерло 5 пациентов с коронавирусом: Московская область - 2, Республика Северная Осетия - 1, Иркутская область 1, Хабаровский край - 1. За весь период по России умерло 63", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.

Общее число выздоровевших пациентов после COVID-19 выросло за сутки на 86 до 580, сообщает оперативный штаб.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 86 человек", - говорится в сообщении.

Из них в Москве - 48, в Краснодарском крае - 6, Нижегородской области - 5, Свердловской области - 3, Московской области - 3, Чечне - 3, Ставропольском крае - 3, Татарстане - 2, Калмыкии - 2, в Севастополе - 2, Ленинградской области - 1, Красноярском крае - 1, Пермском крае - 1, Кабардино-Балкарии - 1, Калининградской области - 1, Ханты-Мансийском АО - 1, Липецкой области - 1, Волгоградской области -1, Мурманской области - 1.

"За весь период выписано по выздоровлению по России - 580", - отметили в штабе.