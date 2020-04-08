1175 новых случаев Covid-19 отмечено в России за сутки, общее число выросло до 8,6 тыс. - оперштаб

Общее число новых выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в России выросло на 1175 до 8672, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1175 в 56 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.
Из 1175 новых случаев 660 отмечены в Москве, 95 - в Московской области, 34 - в Санкт-Петербурге, 32 - в Ленинградской области, 27 - в Марий Эл, 25 - в Мурманской области.
Еще по 24 новых случая в Краснодарском крае и Нижегородской области, по 18 - в Липецкой области, Коми и Ингушетии, 15 в Рязанской области, 11 - в Ямало-Ненецком АО, по 10 - в Воронежской области и Кабардино-Балкарии, 9 - в Чувашии, по 8 - в Оренбургской области и Хабаровском крае, по 7 - в Мордовии, Бурятии, Красноярском и Приморском краях, по 6 - в Курской, Тамбовской областях, Северной Осетии и Алтайском крае, по 5 - в Тульской, Свердловской и Сахалинской областях и Чечне.
По четыре новых случая в Белгородской, Смоленской, Тверской, Вологодской, Ростовской областях, Калмыкии и Башкирии. По три случая в Ханты-Мансийском АО, Забайкальском крае и Еврейской АО. По два новых случая во Владимирской, Кемеровской, Новосибирской областях и Карачаево-Черкессии.
По одному новому случаю в 12-ти регионах: Брянской, Калининградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Курганской, Омской, Томской областях, Дагестане, Хакассии, Якутии и в Крыму.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 8672 случаев (+ 15,7%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", - уточняется в сообщении штаба.
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