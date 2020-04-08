Минсельхоз Азербайджана направит свыше 155 тыс. манатов на проектирование структурных зданий

Министерство сельского хозяйства Азербайджана привлекло ООО “Feniks-AA” для проектирования ряда инфраструктурных объектов.

Согласно данным с www.etender.gov.az, с компанией заключены два соответствующих контракта общей стоимостью 155,542 тыс. манатов.

Первый контракт предусматривает проектирование работ по строительству сельскохозяйственного колледжа для Азербайджанского государственного аграрного университета. Стоимость контракта - 94,299 тыс. манатов.

Предметом второго договора является проектирование работ по строительству общежития на 30 квартир для преподавателей Азербайджанского государственного аграрного университета. Стоимость подписанного контракта - 61,242 тыс. манатов.

Х.Насирзаде