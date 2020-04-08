Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8473 RUR   0.0225 GBR   2.0938 TRY   0.2509

Цена на нефть

07.04   $/bbl WTI 23.63 -2.45 Brent 31.87 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

АПК 08.04.2020 12:14

Минсельхоз Азербайджана направит свыше 155 тыс. манатов на проектирование структурных зданий

Министерство сельского хозяйства Азербайджана привлекло ООО “Feniks-AA” для проектирования ряда инфраструктурных объектов.

Согласно данным с www.etender.gov.az, с компанией заключены два соответствующих контракта общей стоимостью 155,542 тыс. манатов.

Первый контракт предусматривает проектирование работ по строительству сельскохозяйственного колледжа для Азербайджанского государственного аграрного университета. Стоимость контракта - 94,299 тыс. манатов.

Предметом второго договора является проектирование работ по строительству общежития на 30 квартир для преподавателей Азербайджанского государственного аграрного университета. Стоимость подписанного контракта - 61,242 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Минсельхоз планирует построить комплекс на 10 тыс. пчел

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]