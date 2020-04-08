Основатель Twitter пожертвует на борьбу с коронавирусом $1 млрд

Создатель и руководитель платформы микроблогов Twitter и платежного приложения Square Джек Дорси пообещал пожертвовать почти $1 млрд на борьбу с коронавирусом. Он написал в микроблоге, что это примерно 28% его состояния.

К твиту он прикрепил документ, из которого следует, что точная сумма его пожертвования составила $997 818 354 акциями Square. Деньги пойдут на создание фонда Start Small.

По его словам, после победы над пандемией фонд займется поддержкой женского образования и оказания девочкам медицинских услуг, а также экспериментов с универсальным базовым доходом. Он объяснил, что считает эти сферы максимально перспективными.

Как именно Дорси собирается тратить деньги в связи с борьбой с коронавирусом и последствиями пандемии, он не указал. ВВС отмечают, что в США отмечается нехватка аппаратов ИВЛ для больных, средств личной защиты для медиков, а также люди и компании страдают от экономических потерь, вызванных карантинными ограничениями.

Основатель Facebook Марк Цукерберг пожертвовал $30 млн в основном на исследования способов лечения коронавируса. Глава Amazon Джефф Безос пожертвовал $100 млн американским банкам еды в помощь нуждающимся. Гендиректор Apple Тим Кук пообещал, что компания наладит выпуск защитных экранов для лица для медиков, а также обещал помощь итальянским больницам.