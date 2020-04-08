Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8473 RUR   0.0225 GBR   2.0938 TRY   0.2509

Цена на нефть

07.04   $/bbl WTI 23.63 -2.45 Brent 31.87 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 08.04.2020 12:58

Минтруда Азербайджана направит около 2 млн манатов на покупку свыше 160 автомобилей Khazar LX

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана привлекло автозавод «Азермаш» в качестве поставщика автомобилей.

Согласно данным с www.etender.gov.az, ведомство подписало с заводом «Азермаш» контракт на приобретение164 автомобилей марки Khazar LX.

Стоимость контракта - 1 млн 999,980 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНТРУДА, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА


Похожие новости


Минтруда направит 7 млн манатов на приобретение автомобилей Khazar LX и NAZ Lifan Инвалиды в Азербайджане с начала 2019 года получили 377 автомобилей по линии Минтруда Минтруда Азербайджана закупило у Азермаш автомобили на 2 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]