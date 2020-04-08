Минтруда Азербайджана направит около 2 млн манатов на покупку свыше 160 автомобилей Khazar LX

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана привлекло автозавод «Азермаш» в качестве поставщика автомобилей.

Согласно данным с www.etender.gov.az, ведомство подписало с заводом «Азермаш» контракт на приобретение164 автомобилей марки Khazar LX.

Стоимость контракта - 1 млн 999,980 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

Х.Насирзаде