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Бизнес и законодательство 08.04.2020 13:01

Субъекты микробизнеса в Азербайджане получат минимум 250 манатов в рамках поддержки из-за коронавируса

Правительство Азербайджана в рамках борьбы с последствиями коронавируса разработало механизм финансовой поддержки микробизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса COVID-19, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
Согласно сообщению, в рамках механизма, правительство выделит 80 млн манатов ($47 млн по текущему курсу) для поддержки 292,4 тыс. субъектов микробизнеса.
"Эти средства будут выделены для субъектов микробизнеса, осуществивших в 2019 году все налоговые и социальные выплаты. Для ускорения получения средств предприниматели должны ввести необходимые данные в своем электронном кабинете Интернет-управления налогов (www.e-taxes.gov.az)", - отметили в министерстве.
Минимально каждый из субъектов микробизнеса получит в рамках механизма поддержки 250 манатов. "Если в 2019 году объем налоговых выплат субъекта микробизнеса составлял менее 250 манатов, то ему будет выплачена минимальная сумма в 250 манатов", - добавили в Минэкономики.
Всего данным механизмом смогут воспользоваться 248,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 43,9 тыс. прочих субъектов микробизнеса.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана объявили о намерении направить средства в размере 2,5 млрд манатов или 3,1% ВВП на поддержку бизнеса и населения в условиях пандемии коронавируса.
В Азербайджане до 20 апреля действует специальный карантинный режим, закрыты объекты туризма, общепита (работают только на вынос), многие магазины.
В стране на 7 апреля общее число зараженных COVID-19 составляет 717. Из них 665 находятся на лечении в специальных медицинских учреждениях. Еще 44 человека вылечились, 8 – скончались. Всего в стране было проведено 53,3 тыс. тестов на выявление коронавируса.

А. Мамедов

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Тэги: МИКРОБИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]