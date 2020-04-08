Российские передвижные лаборатории начали работать в ВС Армении, где были случаи заражения коронавирусом

Российские передвижные лаборатории по выявлению коронавируса COVID-19 начали работу в Вооруженных силах Армении, где ранее у военных уже были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, доставленные российскими военными специалистами лаборатории в течение пяти часов в состоянии определить наличие коронавируса с точностью до 99%.

"Лаборатория в состоянии проводить 100 PCR-тестов ежедневно. Эти лаборатории и дезинфицирующие комплексы в состоянии работать на протяжении 45 дней без контактов с внешним миром. Эти системы предоставят возможность осуществить обследования личного состава ВС Армении и 102-ой российской военной базы в Армении", - отметила Степанян.

Пресс-секретарь Минобороны Армении также сообщила, что работа российских специалистов координируется с военно-медицинским управлением ВС Армении.

"Сегодня под руководством начальника военно-медицинского управления ВС Армении Саака Оганяна состоялось совещание с участием прибывших в Армению специалистов ВС России, запланирована работа, обсуждены технические вопросы, уточнен состав группы, которая пройдет переподготовку", - написала Степанян на своей странице в "Фейсбуке".

Как сообщалось, вечером в минувший вторник военно-транспортный самолет ВКС России прибыл в Ереван с военными специалистами и медоборудованием в соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу.

Ранее сообщалось, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. "Обсуждены принимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь", - сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Российские военные медики и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) уже оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и Сербии.