Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8473 RUR   0.0225 GBR   2.0938 TRY   0.2509

Цена на нефть

07.04   $/bbl WTI 23.63 -2.45 Brent 31.87 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.04.2020 13:15

Российские передвижные лаборатории начали работать в ВС Армении, где были случаи заражения коронавирусом

Российские передвижные лаборатории по выявлению коронавируса COVID-19 начали работу в Вооруженных силах Армении, где ранее у военных уже были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, доставленные российскими военными специалистами лаборатории в течение пяти часов в состоянии определить наличие коронавируса с точностью до 99%.

"Лаборатория в состоянии проводить 100 PCR-тестов ежедневно. Эти лаборатории и дезинфицирующие комплексы в состоянии работать на протяжении 45 дней без контактов с внешним миром. Эти системы предоставят возможность осуществить обследования личного состава ВС Армении и 102-ой российской военной базы в Армении", - отметила Степанян.

Пресс-секретарь Минобороны Армении также сообщила, что работа российских специалистов координируется с военно-медицинским управлением ВС Армении.

"Сегодня под руководством начальника военно-медицинского управления ВС Армении Саака Оганяна состоялось совещание с участием прибывших в Армению специалистов ВС России, запланирована работа, обсуждены технические вопросы, уточнен состав группы, которая пройдет переподготовку", - написала Степанян на своей странице в "Фейсбуке".

Как сообщалось, вечером в минувший вторник военно-транспортный самолет ВКС России прибыл в Ереван с военными специалистами и медоборудованием в соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу.

Ранее сообщалось, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. "Обсуждены принимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь", - сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Российские военные медики и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) уже оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и Сербии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АРМИЯ, РОССИЯ, ЛАБОРАТОРИИ


Похожие новости


За пять лет на развитие армии Армении будет потрачено $2,5 млрд - премьер Премьер Армении сообщил об отставке начальника Главного штаба ВС республики И.о. премьера Армении заявил о необходимости продолжения реформ в вооруженных силах Протестующие против отмены отсрочки от армии студенты перекрыли в Ереване центральный проспект Ереван рассчитывает на продолжение военного сотрудничества с США - министр обороны Армении Отвоеванные азербайджанской армией высоты в Карабахе создают возможности для освобождения всех захваченных Арменией территорий – вице-премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]