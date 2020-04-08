Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8473 RUR   0.0225 GBR   2.0938 TRY   0.2509

Цена на нефть

07.04   $/bbl WTI 23.63 -2.45 Brent 31.87 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.04.2020 13:19

Зариф: Иран приветствует идею РФ о создании "зеленого коридора" для взаимопоставок на период распространения COVID-19

Тегеран поддерживает предложение России о создании гуманитарных коридоров для поставок продовольствия, медикаментов и оборудования в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил в среду глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Иран приветствует российскую идею о "создании зеленого коридора вместо экономической войны и санкций", - написал Зариф в твиттере.

"Ряд стран в целях контроля ситуации с коронавирусом закрывают свои границы, однако оставляют их открытыми для оказания помощи", - добавил глава иранского МИД.

Речь идет о гуманитарных коридорах, о которых президент России Владимир Путин заявлял 26 марта на саммите G20.

"Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочки поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые "зелёные коридоры", свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - сказал Путин в своем выступлении на саммите G20.

"В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок", - отметил президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что прежде всего речь идет "о странах, которые больше других страдают от этой пандемии".

Тегеран неоднократно призывал Вашингтон отменить все санкции, чтобы дать Ирану возможность эффективнее бороться против распространения коронавируса. США отказываются сделать это.

В то же время в Белом доме заверяют, что действующие против Тегерана ограничительные меры никак не препятствуют поставкам в Иран гуманитарных грузов и медикаментов.

По состоянию на 8 апреля в Иране выявлено 62 тыс. 589 случаев заражения новым коронавирусом, зафиксировано 3 тыс. 872 летальных исхода. Более 27 тыс. заболевших выздоровели.

По числу заболевших коронавирусом Иран занимает седьмое место в мире и первое в ближневосточном регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ПОСТАВКИ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Рухани пригласил Путина провести "Астанинский саммит" в Иране в ближайшее время - иранский посол Путин и Рухани обсудили ситуацию в Сирии, выразили общее мнение о необходимости полной реализации Астанинских договоренностей - Кремль Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу Песков: для проведения саммита РФ-Турция-Иран необходимо согласовать три графика лидеров Зариф и Лавров провели встречу в Дели - иранский телеканал Москва может убедить Тегеран вновь играть по правилам, считают в Берлине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]