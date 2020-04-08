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СНГ 08.04.2020 17:37

Граждане Киргизии получили трехмесячную отсрочку на оплату услуг ЖКХ

Правительство Киргизии из-за ограничительных мер, вызванных распространением в стране коронавируса COVID-19, предоставило гражданам страны отсрочку по оплате коммунальных услуг на три месяца, сообщил первый вице-премьер Кубатбек Боронов на брифинге в среду.

"Сроки оплаты коммунальных услуг продлены на три месяца. Пени за просрочку оплаты начисляться не будут", - сказал вице-премьер.

По его словам, абонентов не будут отключать от коммунальных услуг при наличии задолженности по оплате.

"Будет отсрочка и другие облегчения для населения. Надеюсь, три месяца будет достаточно. Если нет, мы рассмотрим варианты", - отметил Боронов.

Ранее правительство Киргизии утвердило антикризисный план, предполагающий мораторий на проверки и трехмесячную отсрочку налоговых выплат для бизнеса.

На 8 апреля в Киргизии подтверждены 270 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались, 33 излечились от инфекции.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖКХ, ОТСРОЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]