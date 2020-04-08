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Регион 08.04.2020 17:52

МИД Грузии будет возвращать соотечественников поэтапно - министр

Граждане Грузии поэтапно будут возвращаться на родину, чтобы не подорвать систему противодействия коронавирусу COVID-19, налаженную в стране, заявил в среду на брифинге министр иностранных дел Давид Залкалиани.

"Желающих вернуться на родину наших соотечественников, находящихся в других странах очень много, но мы не имеем возможности одновременно всех их принять", - сказал Залкалиани.

По его словам, к 8 апреля в Грузию уже вернулись около 5 тыс. граждан.

"Мы не имеем права допустить ошибку, так как много наших соотечественников могут быть инфицированы коронавирусом и принять их одновременно сложно, к тому же они могут представлять опасность для возвращающихся пассажиров авиарейсов", - сказал Залкалиани.

Он отметил, что возвращение граждан на родину должно проходить в полном соответствии с имеющимися местами на карантине и больницах Грузии.

Министр сообщил, что грузинское правительство оказывает постоянную помощь своим гражданам в 40 странах.

"Это материально-техническая и медицинская помощь. В частности, с помощью сотрудников наших посольств нашим соотечественникам нанимается жилье в других странах, предоставляется питание и медицинские консультации", - сказал высокопоставленный грузинский дипломат.

Он сообщил, что авиарейсы из Тбилиси в другие страны будут осуществляться и в будущем, и цены на авиабилеты не будут превышать 200 евро.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ГРАЖДАНЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]