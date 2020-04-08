Правительство Киргизии заплатит по $2,3 тыс. медикам страны, заразившимся коронавирусом

Заразившиеся коронавирусом COVID-19 медики Киргизии получат компенсацию в 200 тыс. сомов ($2,3 тыс.), сообщил первый вице-премьер Кубатбек Боронов на брифинге в среду.

"В условиях чрезвычайных ситуаций врачам и медицинским работникам, которые заразились коронавирусной инфекцией при выполнении своих профессиональных обязанностей, будет выплачено по 200 тыс. сомов", - сказал Боронов.

По его словам, правительство решило в случае смерти медиков от коронавируса их семьям выплачивать компенсацию в размере 1 млн сомов ($11,7 тыс.).

Боронв также отметил, что выплата заработной платы медикам за март идет с задержкой.

"В некоторых регионах искажали количество привлеченных врачей в борьбе с распространением коронавируса. Количество сотрудников умышленно завышали. Но на сегодняшний день с этим случаем разобрались. В апреле врачи получат зарплату и надбавки в срок", - сказал Боронов.

На 8 апреля в Киргизии подтверждены 270 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались, 33 излечились от инфекции. Среди заразившихся - 32 медика, большинство из них работали на юге республики.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.