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СНГ 08.04.2020 18:18

Правительство Киргизии заплатит по $2,3 тыс. медикам страны, заразившимся коронавирусом

Заразившиеся коронавирусом COVID-19 медики Киргизии получат компенсацию в 200 тыс. сомов ($2,3 тыс.), сообщил первый вице-премьер Кубатбек Боронов на брифинге в среду.

"В условиях чрезвычайных ситуаций врачам и медицинским работникам, которые заразились коронавирусной инфекцией при выполнении своих профессиональных обязанностей, будет выплачено по 200 тыс. сомов", - сказал Боронов.

По его словам, правительство решило в случае смерти медиков от коронавируса их семьям выплачивать компенсацию в размере 1 млн сомов ($11,7 тыс.).

Боронв также отметил, что выплата заработной платы медикам за март идет с задержкой.

"В некоторых регионах искажали количество привлеченных врачей в борьбе с распространением коронавируса. Количество сотрудников умышленно завышали. Но на сегодняшний день с этим случаем разобрались. В апреле врачи получат зарплату и надбавки в срок", - сказал Боронов.

На 8 апреля в Киргизии подтверждены 270 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались, 33 излечились от инфекции. Среди заразившихся - 32 медика, большинство из них работали на юге республики.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕДИКИ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]