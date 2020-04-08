Карантин на Украине, скорее всего, будет продлен до мая - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на протяжении апреля власти точно не отступят от уже введенного карантинного режима, который, вероятно, будет продлен до "начала мая".
"На протяжении апреля мы точно не отступим от того карантинного режима, который введен. Он будет действовать до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая", - сказал Шмыгаля на заседании правительства в среду.
Премьер подчеркнул, что в мае, если будет наблюдаться позитивная динамика, власти намерены "запустить экономику" по плану, который будет дополнительно прокоммуницирован.
Кроме того, Шмыгаль опроверг информацию о возможном смягчении карантинных мер с средины апреля.
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