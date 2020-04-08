Правительство Литвы продлило карантин на две недели, немного смягчив условия

Правительство Литвы в среду приняло решение о продлении карантина на две недели.
"Карантинный режим продлевается до 24 часов 00 минут 27 апреля", - заявил на заседании кабинета министров предложивший это решение министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Согласно правительственному постановлению, будет разрешено торговать растениями, семенами, удобрениями в специализированных местах на открытом воздухе.
Иностранцы смогут прибывать в страну, если члены их семей являются гражданами Литвы. До этого иностранцам был запрещен въезд в Литву за исключением тех, у кого есть вид на жительство в стране, дипломатов и международных перевозчиков.
Кабинет министров также ужесточил контроль над водителями грузового транспорта.
Правительство также изменило рекомендацию по ношению защитных масок на обязательный указ делать это - он вступит в силу с пятницы.
С целью замедления распространения коронавируса в Литве был введен карантин 16 марта. На время карантина закрыты школы, детские сады и ясли, университеты, запрещена работа большинства магазинов, кафе.
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners
Россия готова к переговорам с Азербайджаном о поставках авиации - ФСВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
РФ готова участвовать в сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении
Boeing выявил две новые проблемы в ПО лайнеров 737 MAX
Ориентир доходности евробондов Газпрома снижен до около 3,125%, спрос около 2,3 млрд евро
Глава ВОЗ призывает руководителей стран не политизировать тему борьбы против COVID-19
В Азербайджане имеется трехмесячный запас продовольствия
Власти Азербайджана могут продлить и ужесточить карантинный режим при росте числа зараженных COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика оказал безвозмездную поддержку уязвимым группам населения, занимающимся бизнесом
Сеть “Nar” обеспечивает страну бесперебойным и высокоскоростным интернетом
Клиенты Банка Республика смогут совершать платежи с помощью смартфона
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог