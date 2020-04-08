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Правительство Литвы продлило карантин на две недели, немного смягчив условия

Правительство Литвы в среду приняло решение о продлении карантина на две недели.

"Карантинный режим продлевается до 24 часов 00 минут 27 апреля", - заявил на заседании кабинета министров предложивший это решение министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Согласно правительственному постановлению, будет разрешено торговать растениями, семенами, удобрениями в специализированных местах на открытом воздухе.

Иностранцы смогут прибывать в страну, если члены их семей являются гражданами Литвы. До этого иностранцам был запрещен въезд в Литву за исключением тех, у кого есть вид на жительство в стране, дипломатов и международных перевозчиков.

Кабинет министров также ужесточил контроль над водителями грузового транспорта.

Правительство также изменило рекомендацию по ношению защитных масок на обязательный указ делать это - он вступит в силу с пятницы.

С целью замедления распространения коронавируса в Литве был введен карантин 16 марта. На время карантина закрыты школы, детские сады и ясли, университеты, запрещена работа большинства магазинов, кафе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИТВА, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]