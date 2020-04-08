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СНГ 08.04.2020 22:47

Узбекистан не меняет планы своего председательства в СНГ из-за коронавируса - МИД

Узбекистан, председательствующий в СНГ в 2020 году, пока не меняет свои планы во главе Содружества из-за распространения коронавируса COVID-19, заявил в среду заместитель министра иностранных дел республики Ильхом Нематов в ходе онлайн-брифинга.

"Узбекистан впервые председательствует в СНГ. Наши планы по поводу председательства не пострадают от пандемии. Мы работаем в онлайн-режиме, проводим некоторые мероприятия онлайн. Если все будет мирно и спокойно, то на встрече, запланированной 26 октября, руководители стран-членов СНГ подпишут 11 документов", - сказал Нематов.

Ранее МИД сообщал, что председательство республики в СНГ будет осуществляться в соответствии с разработанной Узбекистаном Концепцией, а также планами и программами по различным направлениям сотрудничества, принятыми в рамках организации. Отмечалось, что в рамках председательства Узбекистана в СНГ запланировано около 70 мероприятий и принятие более 10 концептуальных документов.

По данным на 8 апреля, в Узбекистане выявлено 534 заражения коронавирусом.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, СНГ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]