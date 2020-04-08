Узбекистан не меняет планы своего председательства в СНГ из-за коронавируса - МИД

Узбекистан, председательствующий в СНГ в 2020 году, пока не меняет свои планы во главе Содружества из-за распространения коронавируса COVID-19, заявил в среду заместитель министра иностранных дел республики Ильхом Нематов в ходе онлайн-брифинга.

"Узбекистан впервые председательствует в СНГ. Наши планы по поводу председательства не пострадают от пандемии. Мы работаем в онлайн-режиме, проводим некоторые мероприятия онлайн. Если все будет мирно и спокойно, то на встрече, запланированной 26 октября, руководители стран-членов СНГ подпишут 11 документов", - сказал Нематов.

Ранее МИД сообщал, что председательство республики в СНГ будет осуществляться в соответствии с разработанной Узбекистаном Концепцией, а также планами и программами по различным направлениям сотрудничества, принятыми в рамках организации. Отмечалось, что в рамках председательства Узбекистана в СНГ запланировано около 70 мероприятий и принятие более 10 концептуальных документов.

По данным на 8 апреля, в Узбекистане выявлено 534 заражения коронавирусом.