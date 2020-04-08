Падение объема мировой торговли в 2020 году может превысить 30% - ВТО

Объем мировой торговли в 2020 году сократится на 13%-32% в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая подорвала нормальную экономическую активность и жизнь по всему миру, говорится в докладе Всемирной торговой организации.

Широкий диапазон прогнозов снижения в ВТО объясняют беспрецедентностью эпидемиологического кризиса, а также неопределенностью в отношении его экономических последствий.

При этом эксперты организации уверены, что темпы падения объема мировой торговли будут более существенными, чем в период глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.

Они также отмечают неопределенность в отношении темпов восстановления мировой торговли в 2021 году. Ситуация, по их мнению, будет зависеть от того, как долго будет длиться пандемия, и насколько эффективными будут меры, принимаемые властями государств по всему миру в ответ на кризис.

"Это первый эпидемиологический кризис, который заставил государства принять беспрецедентные меры для защиты жизней людей, - отмечает генеральный директор ВТО Роберто Азеведо. - Неизбежное в связи с этим сокращение объемов торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домовладельцев и бизнеса, помимо страданий, связанных непосредственно с болезнью".

"Первоочередная цель - взять пандемию под контроль и ограничить экономический ущерб для людей, компаний и государств. Однако властям стоит начать строить планы на период после завершения пандемии", - считает Азеведо.

"Данные, которые мы видим сегодня, являются угрожающими. Однако быстрое, активное восстановление вполне возможно, - говорит Азеведо. - Решения, принимаемые сегодня, определять будущую форму восстановления экономики и глобальные перспективы роста".

Сохранение мировых рынков открытыми и предсказуемыми, а также поддержка благоприятной деловой среды, критически важны для стимулирования новых инвестиций, отметил он.

В 2019 году оборот мировой торговли товарами снизился на 0,1% в натуральном выражении в связи с торговыми спорами и ослаблением темпов глобального экономического роста, отмечается в докладе ВТО. В долларовом выражении этот показатель упал на 3%, до $18,89 трлн.

Объем торговли услугами в минувшем году вырос на 2%, до $6,03 трлн.

Экономический шок, вызванный пандемией COVID-19, неизбежно влечет за собой сравнение с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 гг., говорится в докладе ВТО.

"Эти кризисы одинаковы в некоторых аспектах, но очень разные в других. Как и в 2008-2009 гг., правительства государств использовали меры монетарной и бюджетной политики, чтобы преодолеть спад, а также поддержать бизнес и домовладельцев. Однако сегодня вводятся ограничения на передвижение и социальное дистанцирование, которые влекут за собой такие последствия для рынка труда, а также транспортного сектора, каких не было в период прошлого кризиса", - отмечается в докладе.

"Целые сектора экономик многих стран закрыты, в том числе, отели, рестораны, розничные магазины, туризм и крупные сегменты промышленности. В этих условиях делать какие-то прогнозы можно лишь основываясь на предположениях относительно динамики пандемии, а также, скорее, на ожиданиях, чем на реальных данных", - говорится в докладе.

Согласно оптимистичному прогнозу ВТО, восстановление мировой будет достаточно сильным, чтобы к 2021 году вернуть ее динамику к тренду, отмечавшемуся до пандемии. Пессимистичный прогноз предполагает лишь частичное восстановление после спада.

"Мощный подъем более вероятен, если бизнес и потребители будут относиться к пандемии, как к временному, разовому шоку. В этом случае, расходы на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования могут вернуться к уровням, близким к докризисным, как только кризис начнет ослабляться", - отмечают в ВТО.

"С другой стороны, если проблемы затянутся, и соответственно, будет сохраняться неопределенность, потребители и бизнес, вероятно, станет более осторожными в своих расходах", - говорится в докладе.