Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke(BMW) начнет производство медицинских масок для защиты собственных сотрудников и населения от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщила компания в среду, планируется выпускать по нескольку сотен тысяч масок в день.
BMW уже передала правительству Баварии свыше 2 млн медицинских перчаток и 50 тыс. масок. Кроме того, в ближайшие две-три недели будут предоставлен еще 1 млн масок.
Ранее на этой неделе автопроизводитель предупредил о том, что продлит приостановку производства на основных предприятиях до конца апреля. Это касается заводов, расположенных в Европе, Южной Африке, США и Мексике, а также предприятия по выпуску мотоциклов в Германии.
Продажи BMW в первом квартале упали на 20,6% в годовом выражении - до 477,111 тыс. автомобилей. В том числе реализация машин под маркой BMW сократилась на 20,1%, до 411,809 тыс., MINI - на 23,4%, до 64,45 тыс., Rolls-Royce - на 27,2%, до 853. Между тем поставки электромобилей увеличились на 13,9% и превысили 30,69 тыс.
Сокращение продаж в январе-марте было отмечено во всех регионах. В Европе они упали на 18,3%, до 220,81 тыс. автомобилей, в том числе в Германии - на 9%, до 67,88 тыс. В Азии показатель рухнул на 25% и составил 162,6 тыс., включая падение в Китае на 30,9%, до 116,45 тыс. В США реализация машин уменьшилась на 17,4%, до 64,69 тыс., а в целом в американском регионе - на 17,6%, до 81,79 тыс.
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