Воронежская «дочка» Siemens к 2021 году поставит трансформаторы для новой подстанции в Азербайджане

ООО «Сименс Трансформаторы» (Воронеж) до конца 2020 года поставит в Баку четыре силовых трансформатора для энергосети Азербайджана, говорится в сообщении общества.
«ООО «Абшеронская региональная электрическая сеть» и ООО «Сименс Трансформаторы» заключили договор на поставку силовых трансформаторов. До конца года воронежский завод произведет и поставит в Азербайджан четыре силовых трансформатора мощностью 250 МВА каждый», - говорится в сообщении.
По информации завода, новое трансформаторное оборудование будет установлено на строящейся подстанции «Гобу» уровнем напряжения 330/220/110 кВ. Рядом будет построена электростанция с газомоторными установками мощностью до 385 МВт, которая будет присоединена к новой подстанции линиями электропередачи 110 и 220 кВ. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию подстанции «Гобу» – вторая половина 2021 года.
«Мы рады возможности внести свой вклад в повышение надежности и стабильности системы энергоснабжения Азербайджана. Это уже не первый наш проект в этой стране. Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится», − отмечает генеральный директор ООО «Сименс Трансформаторы» Игорь Иванов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
ООО«Сименс Трансформаторы» — 100%-ное дочернее предприятие германской компании Siemens, которое проектирует, производит и обслуживает силовые и тяговые трансформаторы. Завод был открыт в феврале 2012 года вВоронеже и работает как полномочный представитель на территории РФ.
Н.Аббасова
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