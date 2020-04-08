Разведка США предупреждала Белый дом об угрозе коронавируса еще в конце ноября 2019 года - ТВ

Разведывательные службы США неоднократно еще в конце ноября 2019 года сообщали Белому дому и Пентагону об опасности распространения нового коронавируса COVID-19, сообщил в среду телеканал ABC со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией.
"Аналитики пришли к выводам, что это может быть катастрофическое событие", - заявил один из источников.
"Эта тема точно поднималась, начиная с конца ноября, и по этому вопросу военные должны были занять определенную позицию", - подчеркнул источник.
Он отметил, что "тогда об этом несколько раз сообщалось" Белому дому и Пентагону.
По данным источников, о вирусе говорилось в докладе Национального центра медицинской разведки, который был составлен в результате анализа перехваченных в Интернете сообщений и спутниковых изображений.
Тогда предполагалось, что инфекционное заболевание может представлять угрозу ВС США в Азии.
Однако на прошлой неделе шеф Пентагона Марк Эспер в ответ на вопрос о предупреждениях о коронавирусе, которые могли быть сделаны в ноябре прошлого года, заявил, что "не может припомнить" о каких-либо подобных предостережениях в то время.
ABC напоминает, что в свою очередь США Дональд Трамп первоначально заявлял об отсутствии опасности для США со стороны COVID-19.
"Мы полностью держим ситуацию под контролем", - говорил Трамп в конце января в эфире американского телевидения.
В настоящий момент число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 400 тыс. человек, свыше 12,8 тыс. человек умерли с начала пандемии.
США стоят на первом месте среди всех стран по количеству выявленных заражений COVID-19.
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