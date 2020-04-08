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Дальнее зарубежье 08.04.2020 17:42

Разведка США предупреждала Белый дом об угрозе коронавируса еще в конце ноября 2019 года - ТВ

Разведывательные службы США неоднократно еще в конце ноября 2019 года сообщали Белому дому и Пентагону об опасности распространения нового коронавируса COVID-19, сообщил в среду телеканал ABC со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией.

"Аналитики пришли к выводам, что это может быть катастрофическое событие", - заявил один из источников.

"Эта тема точно поднималась, начиная с конца ноября, и по этому вопросу военные должны были занять определенную позицию", - подчеркнул источник.

Он отметил, что "тогда об этом несколько раз сообщалось" Белому дому и Пентагону.

По данным источников, о вирусе говорилось в докладе Национального центра медицинской разведки, который был составлен в результате анализа перехваченных в Интернете сообщений и спутниковых изображений.

Тогда предполагалось, что инфекционное заболевание может представлять угрозу ВС США в Азии.

Однако на прошлой неделе шеф Пентагона Марк Эспер в ответ на вопрос о предупреждениях о коронавирусе, которые могли быть сделаны в ноябре прошлого года, заявил, что "не может припомнить" о каких-либо подобных предостережениях в то время.

ABC напоминает, что в свою очередь США Дональд Трамп первоначально заявлял об отсутствии опасности для США со стороны COVID-19.

"Мы полностью держим ситуацию под контролем", - говорил Трамп в конце января в эфире американского телевидения.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 400 тыс. человек, свыше 12,8 тыс. человек умерли с начала пандемии.

США стоят на первом месте среди всех стран по количеству выявленных заражений COVID-19.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, КОРОНАВИРУС, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]