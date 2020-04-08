В Молдавии число жертв коронавируса увеличилось до 27

В Молдавии в среду еще два человека скончались от коронавируса, общее число погибших составило 27 человека, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики Кристина Стратулат.
"В среду скончалось еще два человека. Речь идет о 80-летнем мужчине из города Глодяны и 80-летнем жителе Сорок, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. Оба эти города является очагами распространения инфекции. Сороки уже закрыты на полный карантин, внесено предложение в комиссию по чрезвычайному положению закрыть на карантин и город Глодяны", - сказала Стратулат на брифинге.
Она напомнила, что чуть ранее в среду скончался 65-летний житель Приднестровского региона.
С 7 марта по настоящее время в Молдавии зарегистрировано 1056 случаев заражения коронавирусом, 43 человека полностью вылечились.
Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пунктах заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.
В понедельник комиссия по чрезвычайному положению продлила период оплаченных выходных дней для работников бюджетной сферы еще на две недели - до 21 апреля, с возможностью продления до 28 апреля. Ранее выходные были объявлены на неделю - до 6 апреля. При этом, премьер-министр Ион Кику заявил в понедельник, что объявленные выходные необходимо будет отработать. Он не исключил, что после завершения периода чрезвычайного положения Молдавия может перейти на шестидневную рабочую неделю.
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