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ТЭК 08.04.2020 17:39

Азербайджан в марте добывал 763,9 тыс. б/с нефти, выполнил обязательства перед ОПЕК+ -Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в марте 2020 года составила 763,9 тыс. б/с, отмечается в сообщении Минэнерго.

"Азербайджан в марте 2020 года ежесуточно добывал в среднем 763,9 тыс. баррелей нефти, выполнив, тем самым, обязательства в рамках ОПЕК+ (769 тыс. б/с - ИФ)"- отмечается в сообщении Минэнерго.

В марте в Азербайджане добывалось 683,7 тыс. б/с нефти и 80,2 тыс. б/с конденсата.

Ежесуточный объем экспорта нефти в марте составил 418,9 тыс. баррелей, 76,2 тыс. баррелей конденсата и 15,5 тыс. баррелей нефтепродуктов.

"Данные по суточной добыче нефти в Азербайджане в марте направлены Совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК", - отмечается в сообщении.

Согласно договоренностям, достигнутым 6 декабря 2019 года, страны ОПЕК взяли на себя обязательства по снижению с 1 января 2020 года объема добычи нефти дополнительно на 372 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 131 тыс. б/с. Новая квота Азербайджана в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составляет 769 тыс. б/с. Данные обязательства истекли 31 марта 2020 года.

Внеочередное заседание ОПЕК+ состоится в формате видео-конференции 9 апреля.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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