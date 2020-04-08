Армения получит от США две тысяч тестов для диагностики Covid-19

США предоставят Армении 2 тыс. тестов для выявления коронавируса, сообщает посольство США в Ереване в среду.
"США предоставили Агентству по международному развитию атомной энергии $6 млн с целью содействия усилиям этой организации в борьбе с коронавирусом в мире. На эти средства будут предоставлены тест-пакеты. Армения получит 2 тыс. тестов", - отмечают в дипмиссии.
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