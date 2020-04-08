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Регион 08.04.2020 17:49

Армения получит от США две тысяч тестов для диагностики Covid-19

США предоставят Армении 2 тыс. тестов для выявления коронавируса, сообщает посольство США в Ереване в среду.

"США предоставили Агентству по международному развитию атомной энергии $6 млн с целью содействия усилиям этой организации в борьбе с коронавирусом в мире. На эти средства будут предоставлены тест-пакеты. Армения получит 2 тыс. тестов", - отмечают в дипмиссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, США, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]