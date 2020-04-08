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Социум 08.04.2020 17:49

Власти Азербайджана могут продлить и ужесточить карантинный режим при росте числа зараженных COVID-19

Азербайджан может продлить специальный карантинный режим и ужесточить его в случае дальнейшего распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь кабинета министров Ибрагим Мамедов.

За последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 105 человек, что является рекордным суточным показателем, общее число инфицированных достигло 822. «Если число зараженных будет расти, то специальный карантинный режим может быть продлен. Кроме этого, если текущие меры не принесут результата, то они могут быть ужесточены», - сказал Мамедов на брифинге в среду.

По его словам, граждане используют поддельные разрешения, чтобы выйти на улицу.

В Азербайджане до 20 апреля действует специальный карантинный режим. В рамках него населению выход на улицу существенно ограничен.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, РЕЖИМ, УЖЕСТОЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]