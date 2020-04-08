В Азербайджане изменены критерии микрокредитов в секторе АПК

Средства Агентства по аграрным кредитам и развитию (AKIA) будут использоваться для предоставления гарантией, следует из изменений в правила использования средств Агентства, утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Согласно изменениям, риски по нерабочей части микрокредитов, выданных с гарантией, частично будут покрываться AKIA. При этом под нерабочей частью подразумевается просрочка свыше 90 дней по основной задолженности.
Кроме того, изменены размеры микро- и небольших аграрных кредитов. Микрокредитами теперь будут считаться суммы до 15 тыс. манатов, небольшими – от 15,001 тыс. до 30 тыс. манатов. Ранее микрокредитами считались займы до 5 тыс. манатов, небольшими – от 5,001 тыс. до 30 тыс. манатов.
Сроки выдачи микрокредитов согласно изменениями увеличены с 2 до 3 лет.
Агентство также будет предоставлять необеспеченные кредиты уполномоченным организациям по 2% годовых, обеспеченные – по 2,5% годовых. Процентная ставка для предпринимателей не должна превышать 7% годовых. В случае если кредит выдан без выявления способов обеспечения обязательств, то процентная ставка не должна превышать 12%.
Кроме того, изменения определяют механизмы расчетов гарантий и обеспечения по агрокредитам.
А.Мамедов
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