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Дальнее зарубежье 08.04.2020 19:16

GM поставит США 30 тыс. аппаратов ИВЛ в рамках контракта на $489 млн

General Motors Co. (GM) выпустит 30 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по заказу федерального правительства США для пополнения национальных запасов оборудования, необходимого для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство здравоохранения и социальных служб США в среду объявило о заключении контракта с GM на общую сумму $489 млн в рамках закона об оборонном производстве, цель которого - активизировать выпуск аппаратов ИВЛ.

По условиям контракта, GM передаст в стратегический резерв США 6 тыс. 132 аппарата к 1 июня, оставшаяся часть будет поставлена до конца августа, сообщило ведомство.

Выпуском аппаратов ИВЛ автоконцерн займется в сотрудничестве с производителем медицинского оборудования Ventec Life Systems, говорится в пресс-релизе GM.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о задействовании закона времен Корейской войны (1950-1953 годы) об оборонном производстве (Defense Production Act), чтобы производители оборудования смогли как можно скорее начать производство аппаратов ИВЛ.

Ранее Трамп раскритиковал GM за недостаточные усилия по производству аппаратов ИВЛ и призвал компанию немедленно начать их выпуск.

В связи с продолжающимся распространением коронавируса в США и ростом числа пациентов в таких крупных районах, как Нью-Йорк, страна испытывает острую нехватку таких аппаратов, отмечает газета The Wall Street Journal.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 400 тыс. человек, свыше 12,8 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 142 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом - 5,5 тыс. человек.

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Тэги: США, GM, ИВЛ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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