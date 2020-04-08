Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8473 RUR   0.0225 GBR   2.0938 TRY   0.2509

Цена на нефть

07.04   $/bbl WTI 23.63 -2.45 Brent 31.87 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Социум 08.04.2020 18:41

В Азербайджане имеется трехмесячный запас продовольствия

В Азербайджане имеется трехмесячный запас продовольствия, заявил пресс-секретарь кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«В Азербайджане имеется трехмесячный запас продовольствия, кроме того мы застроховали себя (с поставками-ИФ) еще на 6 месяцев», сказал Мамедов на брифинге в среду.

В свою очередь заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что государство продолжает мероприятия по возвращению граждан Азербайджана из различных стран на Родину.

«На сегодня в страну возвращено порядка 15 тыс. граждан», сказал Гаджиев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]