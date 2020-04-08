В Азербайджане имеется трехмесячный запас продовольствия, заявил пресс-секретарь кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«В Азербайджане имеется трехмесячный запас продовольствия, кроме того мы застроховали себя (с поставками-ИФ) еще на 6 месяцев», сказал Мамедов на брифинге в среду.

В свою очередь заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что государство продолжает мероприятия по возвращению граждан Азербайджана из различных стран на Родину.

«На сегодня в страну возвращено порядка 15 тыс. граждан», сказал Гаджиев.

Б.Рустамбеков