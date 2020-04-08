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Транспорт и связь 08.04.2020 19:03

Уставный фонд Агентства инноваций увеличен до 954 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду внес изменения в указ «О обеспечении деятельности Агентства инноваций (АИ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ)», сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям уставный капитал АИ увеличен с 500 тыс. манатов до 954,008 тыс. манатов.

Агентство инноваций было создано указом президента Алиева в ноябре 2018 года на базе Госфонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий» при МТСВТ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, АГЕНТСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]