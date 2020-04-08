Уставный фонд Агентства инноваций увеличен до 954 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду внес изменения в указ «О обеспечении деятельности Агентства инноваций (АИ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ)», сообщает сайт главы государства.
Согласно изменениям уставный капитал АИ увеличен с 500 тыс. манатов до 954,008 тыс. манатов.
Агентство инноваций было создано указом президента Алиева в ноябре 2018 года на базе Госфонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий» при МТСВТ.
Б.Рустамбеков
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