Уставный фонд Агентства инноваций увеличен до 954 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду внес изменения в указ «О обеспечении деятельности Агентства инноваций (АИ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ)», сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям уставный капитал АИ увеличен с 500 тыс. манатов до 954,008 тыс. манатов.

Агентство инноваций было создано указом президента Алиева в ноябре 2018 года на базе Госфонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий» при МТСВТ.

Б.Рустамбеков