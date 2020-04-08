Продажи McDonalds упали в марте на 22%, компания отозвала прогноз на 2020г

Американская McDonalds Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, сообщила о падении сопоставимых продаж в мире в марте почти на четверть на фоне вспышки коронавируса.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в прошлом месяце глобальные сопоставимые продажи рухнули на 22,2%. По итогам первого квартала, показатель сократился на 3,4%.
В США сопоставимые продажи в марте упали на 13,4%. При этом в январе-марте показатель вырос на 0,1%, благодаря росту на 8,1% в первые два месяца года.
В McDonalds отметили, что почти все рестораны сети в США (99%) продолжают работать. При этом в основном они осуществляют только выдачу заказов, доставку и обслуживание автомобилистов.
В мире остаются открытыми 75% ресторанов сети. В Китае возобновили работу 98% точек.
McDonalds также сообщила, что главный исполнительный директор компании Крис Кемпчински предложил урезать свою базовую зарплату на 50%, некоторые другие топ-менеджеры также согласились на сокращение базовой зарплаты на 25% с 15 апреля по 30 сентября.
Помимо этого, компания отозвала свой прогноз на 2020 год. McDonalds намерена опубликовать отчетность за первый квартал 30 апреля.
В марте компания приняла решение о приостановке программы обратного выкупа акций.
Акции McDonalds дорожают на 0,4% на торгах в среду. С начала года их стоимость снизилась примерно на 11%.
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