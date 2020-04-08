Экономика США упадет на 25% во II квартале, потери рабочих мест достигнут 14,4 млн - опрос WSJ

Американская экономика столкнется с резким спадом, а также скачком числа безработных этой весной на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют результаты опроса экспертов, проведенного The Wall Street Journal.
По их оценкам, безработица в США может подняться до 13% к июню 2020 года (4,4% в марте) и даже к декабрю не опустится ниже 10%. Потери рабочих мест в американской экономике с февраля могут достигнуть 14,4 млн, полагают эксперты, причем, треть из них ожидает, что пик безработицы будет достигнут в мае.
Средний прогноз экономистов предполагает, что ВВП США снизится на 25% в годовом выражении во втором квартале текущего года. Для сравнения, в марте эксперты оценивали квартальное снижение ВВП всего в 0,1%.
"Это наихудший внешний шок на памяти любого из ныне живущих, - отмечает экономист Grant Thornton Дайан Свонк. - Это как если бы метеорит врезался в Землю, и нам пришлось бы восстанавливать ее".
Тем не менее, почти 85% опрошенных ожидает, что экономика США начнет восстанавливаться во втором полугодии текущего года. По оценкам экспертов, американский ВВП увеличится на 6,2% в годовом выражении в третьем квартале и на 6,6% в четвертом квартале.
По итогам всего 2020 года ВВП США сократится на 4,9%, прогнозируют экономисты. Средний прогноз экспертов, опрошенных WSJ всего месяц назад, предполагал, что американская экономика вырастет на 1,2% в этом году.
В 2021 году, по оценкам экономистов, ВВП США увеличится на 5,1%.
Эксперты расходятся во мнениях относительно того, какую форму примет процесс восстановления экономики: будет ли он U-образным - при затягивании периода низкой активности, или V-образным, когда за резким спадом следует столь же резкий рост активности.
Они отмечают, что процесс восстановления экономики будет зависеть от того, насколько быстро будут отменены меры социального дистанцирования, и насколько быстро распространение коронавируса будет взято под контроль.
"Нельзя просто остановить 20% экономики и ожидать после этого быстрого восстановления", - говорят экономисты Калифорнийского лютеранского университета Мэттью Фьенап и Дэн Гамильтон. Оба эксперта вошли в число 45,1% респондентов, прогнозирующих U-образное восстановление экономики США.
Результаты опроса показывают, что экономисты ожидают сохранения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) около нулевого уровня, по крайней мере, до конца 2021 года.
Все 100% экспертов, участвовавших в опросе, отметили, что коронавирус, по их мнению, будет "существенным тормозом" для экономического подъема в США в 2020 году. Как ожидается, этот кризис отнимет более 0,5 процентного пункта от темпов роста американского ВВП в этом году.
"Экономика США не сможет отойти от шока, по крайней мере, до конца текущего года", - считает экономист Университета Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе Сунг Вон Сон.
По оценкам экспертов, падение прибылей компаний из расчета индекса S&P 500 во втором квартале составит 36% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и 19% по итогам всего года.
В опросе, проведенном WSJ в период с 3 по 7 апреля, приняли участие 57 экономистов.
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