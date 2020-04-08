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Дальнее зарубежье 08.04.2020 22:22

Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 7 тыс. человек

В Великобритании с начала распространения коронавируса COVID-19 скончались 7 тыс. 097 человек, сообщил министр финансов Великобритании Риши Сунак, выступая на посвященной коронавирусу пресс-конференции.

В частности, 938 человек умерли за последние сутки.

Коронавирус в Великобритании выявили у 60 тыс. 734 человек, за сутки это число увеличилось на 5 тыс. 492 человека.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]