Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 7 тыс. человек

В Великобритании с начала распространения коронавируса COVID-19 скончались 7 тыс. 097 человек, сообщил министр финансов Великобритании Риши Сунак, выступая на посвященной коронавирусу пресс-конференции.

В частности, 938 человек умерли за последние сутки.

Коронавирус в Великобритании выявили у 60 тыс. 734 человек, за сутки это число увеличилось на 5 тыс. 492 человека.