Глава ВОЗ призывает руководителей стран не политизировать тему борьбы против COVID-19

Руководителям стран мира будет проще справиться с последствием распространения коронавируса COVID-19, если они будут избегать политизации этой темы, заявил в среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Не надо политизировать тему вируса, если вы не хотите увидеть еще больше умерших", - сказал он на пресс-конференции в Женеве. Также он призвал США и Китай сплотиться и вместе работать над тем, чтобы победить коронавирус.

Так глава ВОЗ ответил на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего то, как организация борется против коронавируса.

В своем ответе напрямую о Трампе он не говорил.

В ночь на среду Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп отметил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ - ИФ)". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии корнавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование. "Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал президент США.

При этом сам Трамп ранее неоднократно говорил, что в настоящее время у США нет проблем в работе с Китаем по теме коронавируса. Его основная претензия к Пекину в данном случае заключается в том, что китайские власти, по мнению Трампа, длительное время скрывали вспышку коронавируса на своей территории.